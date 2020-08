News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Régulièrement, les développeurs d'Animal Crossing nous proposent des correctifs sous la forme de téléchargement à réaliser depuis sa console, afin de profiter des corrections apportées depuis la précédente version. Aujourd'hui, c'est donc la mise à jour 1.4.2 qui a été déployée, avec son lot de bugs fixés en tous genres.On comprend à la lecture des bugs corrigés avec cette nouvelle version que les nouveautés ajoutées ces dernières semaines ont elles-mêmes occasionné des bugs ! Ainsi, on trouve des correctifs qui concernent les version 1.3.0, 1.4.0 et 1.4.1.Voici quelques précisions sur la nature des bugs corrigés :- Depuis la version 1.4.1 : correction d'un bug par lequel l'anneau Sumo n'apparait pas correctement- Depuis la version 1.4.0 : correction de 3 bugs (le jeu ne se ferme pas correctement quand on rêve, le sol brille comme s'il était exposé au soleil alors qu'il est derrière un bâtiment par exemple, certaines cartes n'arrivent pas au destinataire)- Depuis la version 1.3.0 : réduction du nombre de paquets envoyés dans le cadre d'un échange avec d'autres joueurs dans certaines configurations réseau.Vous l'aurez compris, cette mise à jour n'apporte pas de nouvelle fonctionnalité, la prochaine grosse mise à jour du genre devrait arriver cet automne, certainement à l'approche d'Halloween, mais on peut se réjouir de voir les résolutions de bugs se poursuivre en cette période estivale de la part des développeurs de Nintendo.A lire aussi : Notre aide de jeu pour Animal Crossing: New Horizons Il ne nous reste plus qu'à attendre que la mise à jour se télécharge toute seule sur nos machines, ou à forcer le destin en passant par les options du jeu pour procéder à cette mise à jour de façon manuelle. Notez que cela nécessitera de redémarrer le jeu.Source : Nintendo