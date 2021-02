News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Que faire en février dans Animal Crossing ?

Le cabinet GfK nous propose, chaque année, de découvrir les produits culturels les plus populaires de France. Habituellement, c'est FIFA et puis c'est tout. Mais 2020 est une année comme nulle autre pareille, et c'est Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch qui est le bien culturel le plus vendu de l'année.Oubliez FIFA, Guillaume Musso ou Joël Dicker, c'est Animal Crossing qui s'est le plus vendu dans le segment culturel en 2020, avec plus d'un million d'exemplaires écoulés en France d'après GfK. Le classement est en fait une ode merveilleuse au jeu vidéo, notre loisir adoré, avec une belle place prise par FIFA 21 et Mario Kart 8 Deluxe, en 2e et 3e place, respectivement. Des romans ferment ce top 5, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker et La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, apprend-on dans les colonnes du Figaro.On profite de cette actualité sur ACNH pour vous parler des choses à faire sur votre ile en février :On n'a pas encore actualisé notre liste mensuelle des poissons et insectes à pêcher, mais on va se livrer à cet exercice très bientôt et on vous renvoie à tous nos guides sur le jeu ! On se prépare en tout cas pour Carnaval, le 15 février prochain, avec des items à acheter dans la boutique de Méli et Mélo, ou via Nook shopping par ailleurs.Aux Etats-Unis, et peut-être bientôt en Europe, Nintendo a ajouté de nouveaux produits Animal Crossing à sa boutique en ligne, à retrouver ici . Parmi les produits qui font sensation, un t-shirt bleu Dodo Airlines , un blouson Dodo Airlines , et on a même vu un sympathique t-shirt Méli et Mélo Les couleurs sont parfois un peu spéciales, mais nul doute que les développeurs n'avaient pas nécessairement anticipé que les vêtements de leurs personnages prendraient vie de la sorte !Source : Le Figaro via jeuxvideo.com