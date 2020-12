News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

A quelques jours du Nouvel An, le délégué insulaire que vous êtes est un peu comme vous peut-être dans la vraie vie, à courir les magasins pour préparer le Réveillon du 31 décembre. Animal Crossing: New Horizons ne fait pas exception à la folie ambiante des Fêtes de fin d'année, et de nouveaux items temporaires sont maintenant proposés dans l'onglet "Articles temporaires" du guichet automatique Nook Shopping disponible au Bureau des services aux résidents de votre ile.Depuis quelques jours, le guichet ne nous proposait que deux items, à savoir un mur boréal et un pull moche, pardon un pull de Noël. Depuis ce dimanche 27 décembre, de nouveaux items sont désormais proposés, et il ne le seront que pendant quelques jours seulement :- Boisson pétillante festive : 1000 clochettes- Plat de raisins : 1200 clochettes- Beignet : 1200 clochettes- Soupe du Nouvel An : 1300 clochettesSi vous achetez ces produits, vous le recevrez dans votre boite aux lettres dès demain matin, histoire de préparer votre table de réveillon en vue de la grande fête qui s'annonce sur votre ile le 31 décembre au soir, avec compte à rebours et feux d'artifice !N'oubliez pas l'autre temps fort de la saison : la possibilité de construire un Yétiti, en visant l'assemblage du Yétiti parfait, on a essayé de vous expliquer comment vous y prendre dans ce guide . Et si vous recherchez d'autres conseils sur Animal Crossing: New Horizons, on vous a compilé le sommaire de tous nos Guides dans cet article