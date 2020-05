News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

S'il y a bien un jeu qui a retenu l'attention en cette période qu'on espère définitivement derrière nous de confinement, c'est bien Animal Crossing: New Horizons. Les joueurs ont été si nombreux à acheter le jeu que l'objectif que Nintendo s'était fixé pour toute la durée de vie du jeu a déjà été atteint, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa.La semaine dernière, nous apprenons à l'occasion de la publication des résultats financiers 2019-2020 qu'Animal Crossing: New Horizons avait séduit 11.7 millions de joueurs en 11 jours, pour atteindre un total de 13.41 millions en 6 semaines.Ce score, c'est ce que Nintendo pensait vendre... sur toute la durée de vie du jeu, inutile de dire que le titre a donc largement dépassé les attentes de Nintendo :On avait prévu un tel score parce que les fans ont attendu plusieurs années avant de retrouver la franchise, mais c'est arrivé beaucoup plus vite que nous ne le pensions.A lire aussi : notre guide Animal Crossing: New Horizons Animal Crossing: New Horizons est le jeu de tous les records pour Nintendo, puisque c'est le jeu qui a connu le meilleur démarrage sur la console, battant le record de Pokémon Epée et Bouclier qui avait déjà sacrément bien marché avec 12.9 millions d'exemplaires vendus en 9 semaines. ACNH aura donc fait mieux !Si un jeu vendu est un jeu qui n'est plus à vendre, la question reste ouverte de savoir si les ventes vont se poursuivre dans les mois qui viennent : le jeu a-t-il déjà atteint son plein potentiel ? Ou bien va-t-il séduire de nouveaux joueurs bien curieux de savoir pourquoi 13.41 millions de possesseurs de Switch se sont laissés tenter si rapidement ?Source : Nintendo Everything