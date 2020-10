News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Le gang des Yigas s'est rassemblé pour s'opposer à nos héros ! Menés par leur chef suprême, le grand Kohga, ils semblent déterminés à pousser le royaume à sa chute...

C'est en ces termes que Nintendo décrit la seconde partie de la vidéo Souvenirs Oubliés qui nous permet de découvrir une courte séquence animée du jeu Hyrule Warriors: l'ère du fléau :Voici d'ailleurs la vidéo en question, que nous vous suggérons de bien regarder jusqu'à la fin – alors qu'elle ne dure que 48 secondes :S'il y a bien un site qui a fait fort, c'est GameXplain, qui a transformé sur sa chaîne cette vidéo de 48 secondes en analyse de 3 minutes, qu'on vous propose de découvrir ici :A plusieurs moments de la séquence, on distingue un personnage dont on ne voit pas le visage, mais qui se révèle un peu plus à la toute fin de cette séquence. Plusieurs hypothèses ont rapidement émergé sur la Toile, et le sujet a été traité en profondeur par les copains de Puissance Zelda Pourrait-il s'agir de la sorcière Twinrova ? Ou bien de Yuga ? On se demande bien ce qu'il viendrait faire là. Certains évoquent la possibilité pour que ce personnage mystérieux soit le Fortune Teller (Diseur de bonne aventure), mais la question reste entière !A votre avis, de qui s'agit-il ?