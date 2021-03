Galerie images 15/03/2021

Pour entamer le mois de mars, Nintendo continue de monopoliser le classement des meilleures ventes françaises en cette 9e semaine de l’année. Le classement reste quasiment identique à celui de la semaine précédente. Bravely Default II tire sa révérence et Super Mario 3D All-Stars revient à l’amorce de son dernier mois de commercialisation Mis à part ce léger changement, les prétendants interchangent simplement leur position. Mario Kart 8 Deluxe arrive à la seconde place du classement suite au départ de Bravely, Ring Fit revient devant Animal Crossing et prend la troisième place du podium, suivi d’ACNH à la quatrième. Super Mario 3D All-Stars vient enfin fermer la marche.1. Super Mario 3D World + Bowser's Fury – Nintendo Switch (Nintendo)2. Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch (Nintendo)3. Ring Fit Adventure – Nintendo Switch (Nintendo)4. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch (Nintendo)5. Super Mario 3D All-Stars – Nintendo Switch (Nintendo)A lire aussi : Ventes USA de février 2021 : Mario en tête d'affiche Du côté de la 3DS, rien de vraiment nouveau. En effet, les titres classés sont exactement les mêmes que ceux de la semaine précédente et leur positionnement est lui aussi identique à la semaine précédente.1. Animal Crossing: New Leaf – Nintendo 3DS (Nintendo)2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D – Nintendo 3DS (Nintendo)3. Mario Kart 7 – Nintendo 3DS (Nintendo)Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter. Enfin, si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine au Japon, c’est ici que vous devrez cliquer.