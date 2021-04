Galerie images 02/04/2021

Ce 26 mars, la sortie tant attendue de Monster Hunter Rise a fait grand bruit ( on vous invite à lire notre test au passage ). Et si l’on savait déjà que sa sortie fut un véritable succès pour Capcom , on sait désormais qu’¼ des ventes réalisées lors de ce raz-de-marée proviennent du pays du soleil levant.En effet, en seulement une semaine de commercialisation, Monster Hunter Rise s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Ce qui n’est pas sans rappeler la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, à moindre échelle tout de même, il y a de cela un an désormais.Derrière MHRise, Mario 3D + Bowser’s Fury reste dans le podium et suit de très loin MHRise qui dépasse en une semaine les ventes totales du jeu depuis sa sortie en février. Ensuite, on note l’arrivée de The Quintessential Quintuplets ∬, qui ferme le podium.Le classique Momotaro Dentetsu se contente donc malgré lui d'une quatrième place, suivi par MK8DX, Ring Fit, ACNH et Minecarft. A la 9e place, la version PS4 de Quintessential Quintuplets suit le cortège et le classement est fermé par SSBU, qui se cramponne malgré tout.1. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 1 302 132 (Nouveau)2. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 37 166 (592 683)3. [NSW] The Quintessential Quintuplets ∬: Summer Memories Also Come in Five (Mages., 03/25/21) – 20 374 (Nouveau)4. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 20 179 (2 072 296)5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13 207 (3 751 594)6. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 12 632 (2 479 573)7. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 11 145 (6 710 861)8. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11 096 (1 872 739)9. [PS4] The Quintessential Quintuplets ∬: Summer Memories Also Come in Five (Mages., 03/25/21) – 10 378 (Nouveau)10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10 270 (4 218 939)Pour ce qui est des ventes de consoles, la Switch s’est, à compter de cette semaine, vendue à plus de 19 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2017. Une performance atteinte avec 267 497 ventes supplémentaires cette semaine. Avec ceci notez donc que la Switch classique dépasse désormais les 15 500 000 ventes et la Switch Lite les 3 500 000 ventes.A l’instar des consoles de Nintendo, les ventes de PS5 connaissent également un bel essor cette semaine et devraient rapidement dépasser les 500 000 exemplaires vendus depuis novembre. La PS5 Digital Edition est elle aussi concernée et devrait passer les 100 000 sous peu.A lire aussi : Des premiers détails sur l'application mobile Pikmin Enfin, les ventes de New 2DS XL participent elles aussi à l'effort tandis que les Xbox Series reviennent à leur niveau habituel après l'ascension fulgurante qu’elles avaient vécu (à leur échelle bien évidemment) la semaine précédente.1. Nintendo Switch – 190 133 (15 558 365)2. Nintendo Switch Lite – 77,364 (3 526 983)3. PlayStation 5 – 51 931 (485 476)4. PlayStation 5 Digital Edition – 10 364 (94 735)5. PlayStation 4 – 2 174 (7 775 056)6. New Nintendo 2DS LL (2DS inclue) – 933 (1 160 124)7. Xbox Series S – 847 (9 373)8. Xbox Series X – 432 (30 636)9. PlayStation 4 Pro – 15 (1 575 723)Afin de retrouver le classement de la semaine passée au Japon, il vous suffit de cliquer ici-même . Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de la semaine précédente en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.