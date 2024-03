Semaine 2024-08 : 3 jeux Mario dans le top 5 français

[Semaine 08] Nouvelle semaine, nouveau Top ! Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site internet : https://t.co/jumOry6BWZ pic.twitter.com/m1AgZSH2c6 — SELL (@SELL_JeuxVideo) March 5, 2024

Comme chaque semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de loisirs nous permet de découvrir quelles ont été les meilleures ventes de jeux vidéo en France. Etabli par Game Sales Data pour le compte du SELL, ce classement ne concerne que les ventes de jeux au format physique, en valeur.Cette semaine, Nintendo parvient à placer 3 de ses jeux dans le top 5, et les 3 sont des jeux Mario :1e : Mario vs Donkey Kong sur Switch2e : EA Sports FC24 sur PS53e : Super Mario Bros Wonder sur Switch ( lisez notre test 4e : Mario Kart 8 Deluxe sur Switch5e : EA Sports FC24 sur PS4 Sur son site , le SELL nous donne également le top 3 de chaque console. Vue que la Switch occupe 3 places à elle seule, ce classement ne nous apprend malheureusement rien de plus. C'est la seconde semaine consécutive de Mario vs Donkey Kong en première place du classement tricolore.On terminera donc en saluant cette belle performance de la franchise Super Mario, quant s'apprête à célébrer de la plus belle des façon comme tous les ans à l'occasion du MAR10 DAY ! Avec la 1e place de Mario vs DK, on voit que le public avait envie d'un peu de réflexion, et c'est en effet un très bon jeu qu'on vous a recommandé dans notre test