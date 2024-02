Semaine 2024-07 : Mario et Donkey en 1e place dans le classement français des ventes de jeux vidéo

[Semaine 07] 3 nouveaux jeux font leur apparition dans le Top !

Retrouvez le Top 5 des semaines précédentes ainsi que le top 3 par plateforme directement sur notre site internet

La semaine 7 de 2024 a été marquée par la présence forte de Mario dans le classement des ventes de jeux vidéo en France. Selon les dernières données publiées sur le site du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, Mario Vs Donkey Kong sur Nintendo Switch s'empare de la première place, suivi de près par des titres hautement anticipés sur d'autres consoles.Voici le classement général des ventes pour la semaine en question :01. Mario Vs Donkey Kong de Nintendo sur Nintendo Switch02. Skull & Bones d'Ubisoft sur PS503. Super Mario Bros Wonder de Nintendo sur Nintendo Switch04. EA Sports FC24 d'Electronic Arts sur PS505. Banishers: Ghosts Of New Eden de Focus Entertainment sur PS5Cette semaine voit donc l'entrée de trois nouveaux jeux dans le Top 5, témoignant d'une jolie dynamique et de l'intérêt des joueurs pour des nouveautés. Skull & Bones d'Ubisoft se hisse à la deuxième position, comme quoi les jeux d'aventures maritimes plaisent toujours, tandis que Banishers: Ghosts Of New Eden fait une entrée remarquée en 5e position.La présence de deux titres Mario dans les trois premières places passerait presque inaperçue si elle n'était pas aussi régulière. Super Mario Bros Wonder occupe la troisième place, cet excellent jeu de plateforme continue de charmer les joueurs avec ses aventures innovantes et colorées.En outre, le top 3 Switch est complété par la présence indétrônable de Mario Kart 8 Deluxe. De fait, le top Switch est occupé par trois jeux Mario cette semaine.Le tweet du SELL met en lumière cette semaine riche en changements et en surprises :