Semaine 2024-06 : Mario domine le classement des ventes de jeux vidéo en France

La France a encore vu ses champions hebdomadaires se livrer une bataille acharnée pour la conquête du cœur des joueurs. Pour la semaine du 5 au 11 février 2024, le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) nous montre les jeux préférés des joueurs français, avec un classement dominé par Nintendo et ses indétrônables franchises stars de la Switch.Au sommet, Super Mario Bros. Wonder s'empare de la première place, une progression par rapport à la semaine précédente où il se trouvait en seconde position. Juste derrière, Mario Kart 8 Deluxe fait une remontée spectaculaire de la cinquième à la deuxième place. Indémodable, ce classique de la course avec items destructeurs prouve que la frénésie des circuits ne s'est toujours pas calmée, même 76 ans après la sortie du jeu.Evoquons rapidement l'incursion d'EA SPORTS FC 24 sur PS5 à la troisième place qui témoigne de la popularité indéfectible du football virtuel en France. Ce titre figure également dans le top des meilleures ventes Switch de la semaine, on rappelle d'ailleurs que la version digitale est actuellement offerte à l'essai pour les abonnés Nintendo Switch Online. Cela pourrait encore booster les ventes du jeu mais on ne le vérifiera que dans quelques semaines.Pour être exhaustif dans ce traitement du top 5 français, parlons rapidement de Suicide Squad: Kill the Justice League et Spider-Man 2, tous deux sur PS5, en quatrième et cinquième positions respectivement.Ce classement, publié hebdomadairement par le SELL, est un reflet précis des tendances de consommation dans l'Hexagone, compilé via le panel extrapolé GSD (Game Sales Data).