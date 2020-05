En septembre 2019 vous votiez pour vos jeux préférés sur Nintendo Switch. Depuis les Fêtes de très nombreux jeux et de gros hits sont sortis, de quoi bouleverser le classement ?

Vos jeux préférés sur Nintendo Switch

Sans surprise, Zelda Breath of the Wild conserve sa première place. Splatoon, qui était deuxième la dernière fois, cède cette place à Animal Crossing: New Horizons qui fait donc une entrée fracassante ! Pouvait-il en être autrement ?







Autre entrée, celle de Luigi's Mansion 3 qui déboule à la troisième place, ex-aequo avec Mario Odyssey qui fait lui-même une belle remontée. Même en tentant de les départager via un petit sondage sur Twitter les deux jeux restent à égalité ! La lutte entre les deux plombiers semble engagée !





Le reste du classement fait la part belle aux nouvelles entrées avec The Witcher 3 à la septième place, Dragon Quest XI à la huitième place, Link's Awakening à la dixième ou encore Pokémon Épée / Bouclier à la douzième. Ring Fit Adventure et Pokémon Donjon Mystère DX ferment ce classement.

1) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (109 points)

2) Animal Crossing New Horizons (52) (E)

3) Luigi’s Mansion 3 (43) (E)

3) Super Mario Odyssey (43)







5) Xenoblade Chronicles 2

6) Super Smash Bros Ultimate

7) The Witcher 3: Wild Hunt (E)

8) Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée Edition Ultime (E)

9) Mario Kart 8 Deluxe



11) Splatoon 2

12) Pokémon Épée / Bouclier (E)

13) Super Mario Maker 2

14) Astral Chain

15) Hollow Knight

16) Mario Tennis Aces

17) Tokyo Mirage Session #FE Encore

18) Fortnite

19) Mario et les Lapins Crétins : Kingdom Battle

20) Mortal Kombat 11

21) Dead Cells

22) Ys VIII : Lacrimosa of Dana

23) Dragon Ball FighterZ

24) Bayonetta 2

25) Darkest Dungeon

26) Doom

27) Vampyr

28) Wolfenstein II: The New Colossus

29) Ring Fit Adventure (E)

30) Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours DX (E)

Même chose pour Metroïd Prime 4 qui n'a quant à lui toujours montré qu'un logo. Le troisième jeu le plus attendu est plus concret : Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sort le 29 mai prochain ! Dans le reste du classement, beaucoup de nouvelles entrées, ce qui promet pour la suite !



1) The Legend of Zelda : Breath of the Wild "2" (132 points)

2) Metroïd Prime 4 (97)

3) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (63)



4) Bayonetta 3

5) Doom Eternal

6) No More Heroes III

7) 51 Worldwide Games (E)

8) Shin Megami Tensei V

9) Super Meat Boy Forever

10) Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered

11) Xcom 2 Collection (E)

12) Bravely Default 2 (E)

13) Catherine Full Body (E)

14) The Wonderful 101 Remastered (E)

15) Star Wars Racer Episode 1 (E)

16) Streets of Rage 4

17) Pikmin 4

18) The Binding of Isaac Repentance

19) Trials of Mana

20) Deadly Premonition 2 (E)

21) Axiom Verge 2 (E)

22) Shantae and the seven sirens (E)

23) Captain Tsubasa (E)

24) Rune Factory 5

25) The Outer Worlds (E)

26) Gods & Monsters (E)

27) Burnout Paradise Remastered (E)

28) Minecraft Dungeons (E)

29) Roller Champions (E)

30) Panzer Dragoon Zwei (E)

31) Kingdom Majestic (E)

32 Hollow Knight Silksong (E)

33) Sky: Children of the Light (E)

Vos demandes sur Switch !

Et pour terminer, voici une petite liste de tous ces jeux que vous avez pu demander dans la catégorie précédente mais qui ne pouvaient faire parti du classement, faute d'avoir véritablement été officialisés ! Seul l'arlésienne Pikmin 4 continue de faire parti du classement de nos plus grandes attentes, mais c'est une longue histoire !



En dehors d'un nouveau F-Zero, de Mario Kart 9, ou encore du prochain projet de Monolith Software (Xenoblade), nous avons principalement des demandes de remake.





En tête de ces demandes, le fameux Metroïd Prime Trilogy dont on ne cesse de pressentir la venue, ne serait-ce que pour faire patienter d'ici la venue de Metroïd Prime 4 !





Dans la famille des portages Wii et Wii U, vous demandez également The Legend of Zelda: Skyward Sword (et il est vrai qu'on portage HD est plus qu'attendu), The Wind Waker HD ou encore Pikmin 3. Nous signons également pour ces titres !









Dans la famille Mario, vous demandez tous les épisodes, d'un Super Mario 3D World "Deluxe" sorti originalement sur Wii U, à Super Mario Sunshine sur Gamecube en passant par les Galaxy et même les Paper Mario ! Il faut dire que de récentes rumeurs ont laisser entendre de grandes choses à l'approche des 35 ans du plombier !





Pour terminer, vous ne désespérez pas de voir un jour les jeux de la saga Kingdom Hearts sur Nintendo Switch, Square-Enix ayant bien sorti tous les Final Fantasy sur la console.







Certains espèrent le récent Resident Evil 3 Remake sur leur console favorite, et là encore de récentes rumeurs iraient dans ce sens. On a bien vu Resident Evil 7 disponible sur Switch au Japon via streaming.





Vous demandez également un retour de Epic Mickey, dont deux jeux étaient sortis sur Wii et Wii U. On s'étonne même que ce ne soit pas déjà le cas.







Et pour terminer, on ne vous oublie pas, vous les fans de Pokémon qui attendez toujours le remake de Pokémon Diamant / Perle ! Sur le papier, c'est le prochain remake auquel devrait s'atteler Game Freak. Sera t-il sur Switch, avec le moteur de Pokémon Épée / Bouclier ? Affaire à suivre !