SessionPN : Super Smash Bros. Ultimate revient pour débuter le mois d'octobre

Smash Bros est de retour en force !

Comment nous rejoindre ?

Cela faisait un moment que le jeu de combat de Nintendo n’était plus revenu au programme de la SessionPN, mais il est bien là ! Super Smash Bros. Ultimate fait son grand retour en SessionPN ce samedi à 21h. Sur Discord, nous vous avions d’ailleurs proposé de voter la présence ou non d’objets en jeu. Bonne nouvelle pour les puristes, nous jouerons sans objets cette fois-ci, avec les stages CB et DF.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple ! Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.