SessionPN : Mario Kart 8 Deluxe enfin de retour après la pause estivale

Prêts ? Partez !

Comment nous rejoindre ?

Cela faisait depuis plusieurs mois que Mario Kart 8 Deluxe n’était pas revenu au programme de la SessionPN, malgré l’organisation récurrente de parties sur notre serveur Discord. Malgré tout, ce samedi, Mario Kart revient enfin en SessionPN, l’occasion de proposer une alternance entre courses et batailles tout au long de la soirée pour varier les plaisirs.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple ! Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.