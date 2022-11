SessionPN : Among Us de retour pour entâmer le mois de novembre

Among Us enfin de retour

Among Us Roles Trailer 11/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment nous rejoindre ?

Vous l’aviez demandé au cours de la précédente SessionPN et nous vous avons écouté, c’est bien Among Us qui sera au programme de la prochaine SessionPN ! Le tout avec les règles “d’avant” c’est-à-dire sans seconds rôles type "ange gardien" ou "scientifique" par exemple, comme vous nous l'avez également demandé.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple ! Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN. Soyez au rendez-vous samedi (05/11), dès 21h !