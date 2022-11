SessionPN : A vos manettes, Super Smash Bros. Ultimate revient samedi !

A new challenger is coming

Comment nous rejoindre ?

Même s’il n’est plus agrémenté de nouveaux combattants depuis maintenant un an, Smash Bros est toujours un jeu sur lequel on aime revenir en SessionPN. Avec ou sans objets selon les soirées et les votes des participants, Smash est aujourd’hui un incontournable de la Session. On vous propose d’ailleurs de voter sur notre serveur Discord pour décider des règles de la Session.Nous venons justement d’en faire mention, la soirée se déroulera intégralement sur notre serveur Discord où vous pourrez nous rejoindre, que ce soit en vocal ou en textuel. A l’heure du commencement de la Session, il vous suffira simplement de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les indications nécessaires vous seront communiquées.