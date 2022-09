[TERMINE] #SessionPN : Les Inklings rempilent ce samedi (21h) pour profiter du Splatfest !

A vos encreurs, Splatoon 3 est déjà de retour ce week-end !

Comment participer ?

La SessionPN, c’est aussi en livestream !

#SessionPN - Splatoon 3 (Nintendo Switch) 21/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec l’arrivée du Splatfest ce week-end, la communauté PN s’est prononcée et a très largement choisi de relancer Splatoon 3 ce samedi (24/09) à 21h, dans un cadre particulier puisque ce week-end se tient également le tout premier Splatfest depuis la sortie du jeu ! L’occasion pour vous de choisir votre équipe : Outils, Nourriture ou Jeux ?Vous voulez participer et jouer avec nous ? C’est très simple, il vous suffit de rejoindre le serveur Discord de Puissance Nintendo ( en cliquant juste ici ), puis de vous rendre sur le canal #sessionpn lors du lancement de la SessionPN. En vocal ou en textuel, on vous attend nombreux pour l’occasion !Si vous ne pouvez pas nous rejoindre ou que vous n’avez tout simplement pas encore acheté le jeu (après tout nul n'est parfait...), vous pouvez tout de même profiter de la soirée ! En effet, celle-ci sera également diffusée en direct sur notre chaîne Twitch afin de faire profiter de l’événement au plus grand nombre.