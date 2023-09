SessionPN : Super Smash Bros. Ultimate reprend du service ce samedi à 21h

De retour sur le ring !

Comment participer ?

Cela fait très longtemps que l’on ne s'était plus retrouvé sur Smash Bros à l'occasion d'une SessionPN. A vrai dire, cela fait déjà plus de 6 mois ! Autant dire que nous nous devions de mettre fin à une telle anomalie. C’est désormais chose faite puisque Smash Ultimate revient au programme d’une session ce samedi 30 septembre. Un tel événement, ça se fête non ? Alors venez jouer avec nous pour y prendre part !Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et vous rendre sur le salon #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la Session.