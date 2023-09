[DEBRIEF] Rendez-vous à 21h15 pour le débrief PN du Nintendo Direct !

Chaîne Twitch Puissance Nintendo 14/09/2023

Cet après-midi, Nintendo a diffusé un nouveau Nintendo Direct, 24h à peine après l'avoir annoncé. Depuis la page d'accueil de PN, près d'une quinzaine de sujets ont déjà été traités, et au-delà du traitement à chaud des actualités imposées par le rythme du Nintendo Direct, il nous semblait intéressant de vous proposer un débrief à froid, ou au moins tiède !, de ce que le programme nous a apporté.Ainsi, on se donne rendez-vous ce soir, jeudi 14 septembre 2023, à 21h15 sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo. Boris, que vous avez déjà pu retrouver mardi soir pour un PlayN! LIVE consacré à Red Dead Redemption, reprend le contrôle de notre Twitch pour une émission spéciale consacrée au Nintendo Direct !Abonnez-vous à notre chaîne Twitch pour être notifié du lancement du Live, ou faites confiance au lecteur ci-dessous !Au plaisir de se retrouver sur Twitch d'ici 21h15, vous pourrez intéragir avec nous via le tchat de Twitch, mais aussi le serveur Discord de PN !