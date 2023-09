PlayN! LIVE fait son grand retour avec BorisPN sur Red Dead Redemption ce mardi 12/09/23 à 21h15

Marquez vos calendriers et préparez-vous pour une soirée mémorable ! Nous sommes ravis d'annoncer le retour de notre émission en direct et sans filet PlayN! LIVE ! La première émission de cette nouvelle saison est prévue pour ce mardi 12 septembre 2023 à 21h15, en direct sur Twitch. Et qui d'autre pour animer cette soirée que notre animateur emblématique, BorisPN ?Pour lancer cette nouvelle saison en beauté, BorisPN s'attaquera à un titre qui fait déjà beaucoup parler de lui : Red Dead Redemption, disponible sur Nintendo Switch depuis quelques semaines déjà. Le far-west qui s'invite sur la console hybride de Nintendo, c'est un événement qui méritait bien le grand honneur d'un PlayN! LIVE et nous sommes impatients de découvrir ce que cela donne sur la Switch :Fidèle au concept qui a fait le succès de PlayN! LIVE, Boris lancera le jeu dans sa console et vivra ses premiers instants en direct, sous vos yeux. C'est l'occasion rêvée de partager vos impressions, vos conseils et vos réactions avec lui et toute la communauté rassemblée devant son écran !Nous comptons sur vous pour être au rendez-vous ! Rejoignez-nous à 21h15 sur le tchat de Twitch et faisons un maximum de bruit pour accueillir comme il se doit notre cher BorisPN ! L'ambiance promet d'être électrique, et nous sommes impatients de partager ce moment avec vous pour lancer cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue !A lire aussi : notre test de Red Dead Redemption sur Switch À mardi pour cette soirée exceptionnelle !