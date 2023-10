SessionPN : Préparez vos encreurs, Splatoon 3 revient samedi !

Splatoon 3 fait aussi rentrée !

Comment nous rejoindre ?

Après le retour de Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros. Ultimate, c’est au tour de Splatoon 3 de revenir au programme de la SessionPN ! Le titre, qui vient de fêter ses 1 ans il y a quelques semaines, sera au programme de la prochaine Session, ce samedi à 21h.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.Vous avez rechargé vos munitions ? Alors venez jouer avec nous samedi pour une soirée de folie !