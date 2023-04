SessionPN : Super Smash Bros. Ultimate au programme pour Pâques !

Le grid n’attend plus que vous !

Comment nous rejoindre ?

Préparez vos manettes car les combos vont fuser ce samedi, et ce sera à vous de définir les règles du combat ! Un vote sera proposé sur notre serveur Discord pour définir s’il l’on jouera avec ou sans objets samedi, voire proposer un salon avec et sans objet selon le nombre de participants !Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.Que vous participiez à des compétitions ou que vous n’ayez pas encore débloqué tous les personnages, on vous attend nombreux samedi (08/04), 21h, pour profiter d’une soirée à l’ambiance chill et au niveau hétéroclite au cours de laquelle chacun trouve son compte !