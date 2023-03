SessionPN : Splatoon 3 au programme samedi, 21h, pour inaugurer le printemps !

Rien de tel que de l’encre pour arroser ses fleurs !

Comment nous rejoindre ?

Le printemps est enfin là et Splatoon 3 aussi ! On vous propose donc d’inaugurer ce changement de saison avec les inklings. L’occasion de revenir sur le jeu, absent depuis plusieurs mois du programme de la SessionPN.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.Vous êtes prêts pour retourner dans l’arène ? On vous attend ce samedi, dès 21h, pour vérifier ça !