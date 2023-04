SessionPN : La fin du mois d'avril avec Among Us ce samedi à 21h !

Among Us de retour !

Among Us: Hide N Seek Trailer 20/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment participer ?

Après avoir découvert le mode Hide & Seek lors de la précédente SessionPN sur le jeu, Among Us est à nouveau au programme ce samedi 22 avril à 21h ! Trouvez l’imposteur ou tuez les tous au cours de la prochaine SessionPN, le tout dans une bonne ambiance, et la bonne humeur !Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et vous rendre sur le salon #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la Session.