Rejoignez PN sur Mastodon, le réseau qui monte !

Mastodon : qu'est-ce que c'est ?

Prêt à poster un tw... un pouet ?

Les récents déboires de Twitter vous ont fait découvrir Mastodon ? Vous n'êtes pas seul : Puissance Nintendo est maintenant disponible sur ce réseau social, alors suivez nous et vous pourrez retrouver nos pouets jour après jour !Si vous êtes déjà utilisateur de Mastodon, c'est très simple : il vous suffit de nous rejoindre sur notre profil et de nous suivre comme vous suivez sans doute déjà bon nombre d'autres comptes. Vous pouvez aussi suivre certains membres de la Rédaction présents sur Mastodon : votre dévoué et ZenitPN sont par exemple présents.Vous ne connaissez pas encore Mastodon ? Alors on va essayer de vous expliquer comment ça marche pour profiter de l'arrivée de PN là-bas pour vous aussi rejoindre cette nouvelle communauté en plein essor !Si Mastodon ressemble beaucoup à Twitter, c'est parce que son géniteur n'est autre qu'un des créateurs de Twitter, bien décidé à corriger avec son nouveau projet les écueils de son premier bébé numérique.Le premier problème qu'adresse Mastodon, c'est la centralisation du commandement inhérente à d'autres réseaux sociaux : là où les modérateurs de Twitter (ou du moins ce qu'il en reste !) ont tous les pouvoirs, ce sont maintenant les administrateurs des serveurs indépendants mais interconnectés de Mastodon de définir leurs propres règles.Un serveur a un petit nom sur Mastodon : on appelle ça une instance. Chaque instance va avoir ses propres règles de fonctionnement, de régulation, histoire de faire en sorte que chacun puisse s'y épanouir ! On les reconnait à leur nom, composé d'un terme et d'une extension, par exemple ludosphere.fr (c'est l'instance où nous sommes), mastodon.social ...Et c'est ce principe même de décentralisation qui fait un peu la difficulté de Mastodon : par exemple, pour Puissance Nintendo, nous avons choisi d'utiliser l'instance de Ludosphere.fr , une instance spécialisée dans le jeu en général. Les instances vont accueillir des comptes, comme @pnintendo, des comptes qui doivent de fait se soumettre aux règles de fonctionnement de leur instance.Il existe des centaines d'instances dans le monde, certaines avec un seul utilisateur, d'autres avec des milliers. En choisir une "bonne" est important, car une partie de votre expérience va partir de ce qu'il se passe sur votre instance. Pour s'inscrire, c'est simple : une fois une instance choisie, il suffit de renseigner son pseudo, son mail, un mot de passe sécurisé... et voilà ! Une fois votre compte créé, vous devenez un Mastonaute, c'est-à-dire un usager du réseau social Mastodon.Les utilisateurs de Mastodon sont représentés sur leur instance par un profil : le vocabulaire est ici identique à Twitter. En 160 caractères, vous pourrez renseigner une mini-biographie, puis ajouter une image et une bannière illustrative de 1500 pixels de largeur.Mais si vous venez sur Mastodon, ce n'est sans doute pas pour écrire votre biographie en 160 caractères, plutôt pour vous exprimer : ce qui était un tweet sur Twitter devient un Toot sur Mastodon. Les Français seront tiraillés à jamais par le nom francisé du toot : le pouet. On dira que l'essentiel, c'est de se faire comprendre des autres utilisateurs. Et vous pourrez maintenant le faire en 500 caractères !Sur Twitter, vous étiez souvent sollicités pour relayer des messages : un retweet s'appelle un boost sur Mastodon, que vous activerez en cliquant sur les flèches formant un rectangle affichés sous chaque pouet. Profitons de la mention de ces icônes pour signaler que l'étoile tournoyant sur elle-même permet de mettre un pouet en favori.Maintenant que vous avez tout le vocabulaire pour vous lancer, regardons un peu le fonctionnement de Mastodon proprement dit : quand vous vous connectez à votre instance, vous avez la possibilité d'explorer les pouets populaires, de voir les hashtags qui marchent, et de voir l'actualité qui fait parler en ce moment. Les pouets populaires et les actualités sélectionnées sont définis par un algorithme qui puise les termes et les actus sur différents serveurs Mastodon, et pas uniquement sur l'instance où vous êtes.Outre l'exploration, votre page Mastodon vous permet de consulter un fil public local, composé de messages récents postés par des Mastonautes du même serveur que vous. Enfin, vous pouvez consulter les pouets postés par aussi bien des utilisateurs de l'instance courante que d'autres instances.Un pouet est un message qui peut faire jusqu'à 500 caractères. Ces messages peuvent être complétés d'une image.Vous pouvez ajouter un sondage avec des choix pour mieux prendre le pouls de votre communauté.On peut donner un niveau de confidentialité (privé/public/non-répertorié/direct pour un mastonaute donné) à son message, et on peut même masquer la visibilité de son pouet. Le message d'avertissement permet de se montrer assez créatif... pour inciter au clic et à la lecture du message complet !Maintenant que vous savez tout sur Mastodon, il ne vous reste plus qu' à nous suivre . Cliquez sur le bouton "Suivre" sur notre profil et nous serons alors connectés, vous et nous, pour échanger via ce réseau comme nous échangions ailleurs jusqu'ici peut-être ! Un grand merci à ZenitPN qui a pris le temps de mieux découvrir ce réseau social, il nous tarde de faire grandir cette nouvelle communauté tous ensemble !On en profite pour vous dire aussi que Puissance Nintendo est également accessible sur Discord , où toute l'équipe est présente !