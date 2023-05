SessionPN : Préparez les gommes, Mario Kart 8 Deluxe revient samedi 06 mai !

Here we go again!

Comment nous rejoindre ?

Mario Kart 8 Deluxe est à nouveau au programme de la SessionPN, l’occasion de faire quelques tours sur les circuits et de pimenter votre samedi soir si vous n’aviez rien de prévu et, c’est promis, de rigoler un peu tous ensemble comme toujours !Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la Session. Notez que nous alternerons les modes ‘Course’ et ‘Bataille’ au cours de la soirée suivant la demande des participants.