SessionPN : On vous donne rendez-vous samedi 20 mai à 21h sur Mario Kart 8 Deluxe !

N’oubliez pas de changer la cartouche !

Comment nous rejoindre ?

On se doute que depuis quelques jours le dernier jeu Zelda a été la seule cartouche insérée dans la console de la majorité d’entre vous, mais le changement ça ne fait pas de mal non plus ! Et quoi de mieux pour changer de jeu qu’une valeur sûre, choisie par la communauté : Mario Kart 8 Deluxe ! On vous donne de ce fait rendez-vous ce samedi 20 mai sur les modes course et bataille, dès 21h.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.