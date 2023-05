SessionPN : On retourne sur Splatoon 3 pour la nouvelle saison !

L’été arrive, la saison du soleil aussi !

Comment nous rejoindre ?

Dès le 1er juin, la saison du soleil arrive dans Splatoon 3 . Autant dire que c'est l’occasion idéale pour nous de retourner sur le jeu ce week-end pour de la prochaine SessionPN ! L’arrivée de deux nouveaux stages dans le titre ainsi que l’intégration de nouvelles armes seront autant d'occasions de rebattre les cartes entre les joueurs et de tenter de nouvelles stratégies d'équipe.Si vous souhaitez vous joindre à nous samedi, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn, où toutes les informations vous seront ensuite communiquées au début de la SessionPN.