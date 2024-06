[#SessionPN] Préparez-vous à de nouvelles enquêtes palpitantes le samedi 22 juin 2024 sur Among Us

Une soirée spéciale Among Us !

Among Us - New Roles Trailer: Phantom Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comment nous rejoindre ?

La SessionPN est une formidable occasion de rencontrer les membres de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch !Après une soirée fantastique sur Mario Kart 8 Deluxe lors de la précédente SessionPN, nous sommes ravis de vous proposer à nouveau Among Us.Une nouvelle mise à jour du jeu permet désormais de découvrir de nouveaux rôles, et nous sommes impatients de les essayer avec toute la communauté PN !Envie de participer ? C'est très simple ! Rejoignez-nous sur notre serveur Discord et rendez-vous sur le canal #sessionpn pour toutes les informations nécessaires. Venez nombreux et préparez-vous à une soirée pleine de suspense et de stratégie !