SessionPN : jouons à Mario Kart 8 Deluxe ce samedi 8 juin dès 21h

Venez jouer avec nous à Mario Kart !

Comment nous rejoindre ?

Classique parmi les classiques, indémodable depuis sa sortie en 2017, dans la ludothèque de quasiment tous les possesseurs de Switch, quel autre jeu que Mario Kart 8 Deluxe pour vous donner envie de nous rejoindre à la prochaine SessionPN ?C'est encore une super soirée qui s’annonce, comme toujours haute en couleur avec des courses de folie ! Et d’ailleurs, si le mode course ne vous plaît pas, comme toujours, on vous propose de varier les plaisirs entre les modes Course et Bataille tout au long de la soirée.Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit juste de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session vous seront communiquées.Si vous n'utilisez pas Discord, abonnez-vous à notre compte Twitter où nous relaierons les ID du tournoi pour que vous puissiez nous rejoindre !On se donne rendez-vous ce samedi 8 juin dès 21h pour une soirée de folie sur le jeu de course le plus endiablé de la galaxie !