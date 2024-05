SessionPN : La scène de crime est presque parfaite... aidez-nous à mener l'enquête samedi 25 sur Among Us !

Un retour très attendu

Comment nous rejoindre ?

Cela fait près de 5 mois que le jeu n’était pas revenu au programme d’une SessionPN mais ça y est, Among Us est enfin de retour ce samedi 25 mai ! On espère néanmoins qu’après ces longs mois d’attente, vous n’aurez pas perdu la main car un danger rôde, il y a un imposteur parmi nous et nous devons le trouver avec qu’il assassine le reste de l’équipage !Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit juste de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session vous seront communiquées