SessionPN : Préparez vos karts, c'est l'heure de la rentrée des pilotes avec Mario Kart 8 Deluxe !

La fin des vacances

Comment nous rejoindre ?

Vous avez bien profité de vos vacances estivales ? En tout cas nous oui et on est maintenant plus motivés que jamais pour vous retrouver ! Vous aussi ? On l’espère, car il faudra être au rendez-vous ce samedi dès 21 h pour le retour de la SessionPN !Comme toujours, c’est à nouveau avec Mario Kart 8 Deluxe que nous nous retrouverons samedi soir pour une nouvelle soirée de course endiablée ! Pour varier les plaisirs, nous alternerons à nouveau entre les modes Courses et Batailles en cours de soirée, à la demande des participants.Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit juste de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session (ID du tournoi, etc…) vous seront communiquées.On se donne rendez-vous ce samedi 7 septembre dès 21h pour une soirée de folie sur le grand indémodable de la SessionPN ! A samedi !