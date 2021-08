Test de The Skylia Prohecy (Switch)

C’est sur un résumé de ce texte quasiment illisible dans une police d’écriture pas très soignée (la version PC en dispose d’une magnifique en gras et plus stylisée) en rouge sur un fond presque rouge que votre périple commence.

Un gameplay (trop) simpliste et décevant

Vous voilà arrivé à l’entrée d’un petit village là où un PNJ, vous attend pour vous donner vos premières instructions. Avant de lui parler, vous avez le temps de vous familiariser avec les contrôles qui sont pour le moins très rudimentaires.

Le bouton B permet de sauter, Y d’attaquer avec la lame attachée à votre bras, qui sera malheureusement votre seule et unique arme tout au long de votre quête.





En appuyant sur ZR vous avez aussi à votre disposition un bouclier de flamme bleu qui vous rend invincible à toutes les attaques. Les autres touches serviront plus tard pour choisir et/ou utiliser des potions mais aussi des sorts d‘attaque.



Après avoir cherché pendant un moment comment par manque d’indication pour discuter avec le PNJ, il faut en fait appuyer sur la touche haut de votre stick ou manette + pour pouvoir effectuer cette action. Cela peut paraître contre-intuitif d’autant plus que la touche A n’est utilisée pour rien d’autre que pour faire défiler les dialogues ou valider un choix.







Heureusement le menu pause vous donne quelques petites astuces dont celle-ci.Vous voilà lancé dans le feu de l’action dans un combat faisant office de tutoriel où les premiers ennemis font leur apparition.



Tout d’abord une araignée fonçant droit sur vous et trop basse pour être atteinte d’un coup de lame. En effet Mirenia ne peut taper tout en se tenant accroupie. Déployez votre bouclier et le tour est joué : cet ennemi explose dans un déluge de flamme. Vient ensuite un zombie qui se déplace très lentement et bêtement sur vous. Quelques coups de lame suffisent à l’abattre.





Enfin un démon qui reste statique et vous lance des boules de feu facilement évitable en brandissant votre bouclier. Vous avez deux manières pour le battre :

- Donnez-lui simplement des coups de lame, en vous protégeant au moment opportun.

- Ou alors exploser le baril de poudre qui est apparu devant lui grâce à votre bouclier.





Cette technique demande énormément de précision sinon le baril explose, et vous avec. Vous faisant énormément de dégâts ou pouvant même vous tuer. (heureusement le PNJ présent vous soigne pendant ce combat.)





C’est ensuite que les choses se corsent... ou pas. Le bestiaire se limite à un nombre très limité de monstres à combattre. Certains sont gigantesques mais ridiculement faibles. D’autres se contentent de foncer stupidement sur vous. Il suffit d’attendre sagement qu’ils viennent s’éclater sur votre bouclier pour qu’ils trépassent et ne reviennent jamais.







Et pour cause, une fois ces nuisibles abattus, ils ne réapparaissent pas ! Et cela même après un nouveau passage dans la zone !Quelle tristesse de devoir retraverser les environnements qui se trouvent être totalement déserts après un premier passage où vous avez littéralement éradiqué la population démoniaque !



Les boss (dont un totalement blasphématoire !) sont quant à eux d’une difficulté absurde ! Un ou deux coups de leur part suffit à vous envoyer au tapis, avec une très petite fenêtre d’esquive ou de protection. On retrouve l’esprit ici d’un Die & Retry où la frustration fait peu à peu son apparition au vu de la progression très facile du titre.

Les boss (dont un totalement blasphématoire !) sont quant à eux d’une difficulté absurde ! Un ou deux coups de leur part suffit à vous envoyer au tapis, avec une très petite fenêtre d’esquive ou de protection. On retrouve l’esprit ici d’un Die & Retry où la frustration fait peu à peu son apparition au vu de la progression très facile du titre.En haut à gauche de l’écran se trouvent trois barres de couleurs différentes. Une pour l’énergie, une pour la mana et une dernière pour la force.





Rien ne vous indique en quoi sert cette dernière. C’est lorsque vous tuez un certain nombre d’ennemis et qu’une flamme verte apparaît au moment de leur mort, que celle-ci augmente et que vous comprenez alors qu’il faut moins de coups pour tuer les monstres qui vous font face.





On regrettera qu’il n’y ait aucun descriptif pour les objets ou les pouvoirs que vous possédez dans votre inventaire même si leur forme est plutôt explicite.





Au cours de votre progression, différents pouvoirs utilisant de la mana s’offrent à vous. Malheureusement la plupart sont très dispensables, voire inutiles et n’offrent pas la sensation de devenir plus puissant qu’avant leur possession.







Un level design mal conçu D’autant plus que la mana ne pousse pas sur les arbres et peut-être difficile à trouver. Veillez à ne pas vous tromper de bouton lors de vos batailles, ou de vos ennuyeux aller-retour entre les zones complètement vides. Vous risquez alors de pester car vous n’avez plus de mana our pouvoir lancer de sort au moment où vous en avez vraiment besoin.



The Skylia Prophecy vous offre une progression très linéaire. Les PNJ n’apportent rien à l’histoire et disent tous la même chose. Pas de retour en arrière possible une fois que vous avez franchi certaines portes. Un comble pour un Metroidvania de ne pas pouvoir explorer à sa guise.Vous ne pouvez pas revenir sur les quêtes annexes que vous n’avez pas finies. Ceci-dit ces dernières très faciles et se trouvant pour la plupart sur votre chemin ne sont là que pour vous apporter quelques deniers pour acheter des potions ou des clés qui ne servent que très peu.





Petit bémol sur ces statues, aucune confirmation n’est demandée pour valider ou non votre sauvegarde. Prenez garde à ne pas utiliser de potion inutilement avant de prendre la flamme.

The Skylia Prophecy 19/08/2021









Des statues avec une petite flamme bleue sont dispersées un peu partout dans les niveaux et heureusement jamais très loin des boss, font effet de point de sauvegarde et remplissent par la même occasion une partie de vos différentes barres d’énergie. Vous pouvez abuser de cet effet en quittant et chargeant votre partie ce qui peut faire baisser drastiquement la difficulté déjà pas bien élevée du titre.Petit bémol sur ces statues, aucune confirmation n’est demandée pour valider ou non votre sauvegarde. Prenez garde à ne pas utiliser de potion inutilement avant de prendre la flamme.Dernière chose très gênante. Une fois que vous avez franchi une plateforme en hauteur, il vous est impossible de redescendre. Vous pouvez donc rester bloqué sur un écran car vous n’avez plus de mana pour franchir l’obstacle. Il ne reste plus qu’à charger votre dernière sauvegarde et perdre toute votre progression à cause d’un level design mal organisé qui réduit à néant tout plaisir d’exploration.

Après la guerre de neuf ans, le seigneur des ténèbres a été défait, mais il n’est pas mort pour autant. Les anciens refusent de le tuer, de crainte que les démons ne se déchainent jusqu’à ce qu’un nouveau chef fasse son apparition.Ignorant tous les avertissements de ceux-ci, Mirena, le personnage que vous incarnez, le tue.Les démons se sont alors mis à la poursuite d’un nouveau souverain et saccagent tout sur leur passage.Regrettant amèrement son geste, Mirenia décide de lire le livre des ombres, y trouve un sort permettant de mettre fin à cette situation, et décide de partir éradiquer le mal à la source, considérant cela comme son dernier espoir de rédemption.