Test de Wildfrost : des cartes contre le gel

Dans la lignée des grands

S’aventurer au-delà de la ville

Vaincre le froid

Ensuite, il faut avancer. Vaincre des ennemis en fait apparaître d’autres jusqu’à débusquer le boss de chaque bataille. Vous pouvez tout à fait vous concentrer dessus : si vous le battez, alors tous ses sbires quittent le terrain de jeu et vous gagnez. C’est exactement la même chose pour vous : vos compagnons peuvent perdre mais pas votre héros. Sa défaite marque la fin de votre périple et le début d’un autre. Entre la route et les défis quotidiens, accessible depuis votre ville, Wildfrost propose de nombreux défis sans cesse renouvelés : parce que chaque run est différente, parce que vous avez envie d’aller toujours plus loin.

Wildfrost prend place dans le petit village de Snowdell d’où partent toutes les expéditions. Le monde est gelé aux alentours, et des aventuriers décident d’aller explorer et vaincre les monstres environnants. Votre périple débute par un choix entre trois aventuriers avec chacun ses caractéristiques. L’heure est donc au premier, et triste, constat : le jeu ne dispose d’aucune traduction en français. Et il faudra tout de même maîtriser un minimum la langue pour ne pas faire n’importe quoi pendant votre run.Passant cette légère déception, Wildfrost n’a rien à envier aux autres jeux du genre. Que ce soit Incryption Pirate Outlaws , ou Monster train . Il parvient à se démarquer rapidement, que ce soit avec sa patte graphique ou même avec son gameplay et son large panel de cartes disponibles. La progression y est d’ailleurs totalement évolutive : plus vous réussissez certaines actions lors de vos runs, plus vous débloquez des améliorations dans le village qui impactent vos runs ensuite. Vaincre tant d’ennemis, utiliser tant de babioles, utiliser tant de tel ou tel type d’unités… Mais nous y reviendrons en détail. Dans un premier temps, donc, sachez que votre chemin sera semé d’embûches mais qu’à l’image d’un Slay the Spire ou des autres jeux du genre, vous avez le choix dans le chemin que vous allez emprunter.Partez donc à l'aventure. Pour débuter, vous avez le choix entre trois héros. Ils changent à chaque run et vous avez accès à différents types lorsque vous avancez dans le jeu et débloquez certains bâtiments. Chacun peut se jouer différemment : vous avez le héros de base, de type “végétal” qui applique des dégâts de poison, attaque avec des cartes épées classiques. Vous débloquez ensuite le héros “invocateur” qui invoque des créatures alliées avec des pouvoirs spécifiques, attaque avec une carte épée qui fait des dégâts en fonction du nombre de cartes épées dans votre main. Viens ensuite le héros “artisan”, qui peut construire des machines, upgrader ses propres cartes. Bien entendu, chacun dispose de spécificités qu’il vous faudra découvrir et appréhender pour tirer le meilleur de vos équipes. En fonction de ce choix, découlent les ennemis que vous allez affronter. Les équipes en face sont en effet toujours les mêmes mais dépendent du choix de votre héros.Dans un premier temps, lorsque vous débutez une run, votre deck contient : un héros, un panel de cartes d'attaque (entre autres) définie. Vous avez toujours les mêmes cartes en débutant votre voyage. La seule chose qui change, c’est votre héros et son compagnon, une fois celui-ci débloqué. Ce sera un petit animal tout mignon, aux caractéristiques spécifiques. Une fois votre première bataille terminée, vous avez le choix entre deux chemins. C’est là que commencent les subtilités de la route.Plusieurs haltes sont disponibles. Le jeu génère aléatoirement celles-ci à chaque run. A la différence d’autres jeux du genre, votre visibilité est réduite : vous ne verrez pas au-delà de la réunion des deux chemins qui s’offrent à vous, pas au-delà de la prochaine bataille. Parmi les haltes possibles : une nouvelle carte personnage parmi trois ; un trésor, une carte action à choisir entre trois autres ; une machine à babioles (que vous pouvez ensuite accoler à une carte pour l’upgrader) ; une boutique où acheter des cartes et upgrades supplémentaires… Et bien entendu les batailles.Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses ! L’arène de combat possède deux rangées : celle du haut, celle du bas. Scindée en deux en son centre, vous disposez de six emplacements de votre côté (à gauche) et l’ennemi de six autres (trois en haut, trois en bas) à droite de l’écran. Vos ennemis déploient ses unités. C’est à vous, ensuite, de placer votre héros pour pouvoir piocher vos premières cartes. Wildfrost bénéficie de plusieurs spécificités : la cloche vous permet de renouveler intégralement votre main ; vous pouvez replacer des unités déployées dans votre main pour les soigner petit à petit ; vous disposez d’un compteur de tour sur chaque carte et cela est essentiel pour votre stratégie;En effet, ce compteur vous indique quand les différentes unités, alliées et ennemies, vont passer à l’attaque. L’espace de jeu est particulièrement clair quant aux modificateurs de carte : des petits logos de différentes couleurs s’affichent sur chaque carte en fonction des effets. Un champignon vert indique le poison et le nombre dedans le nombre de tour d’activité. Une petite flamme bleue représente les dégâts à retardement qui frapperont les personnages ennemis ou alliés. Un petit cube irisé les dégâts absorbés par la prochaine attaque. Et ainsi de suite. C’est aussi pour cela que nous vous conseillons un bon niveau d’anglais : quelques mots expliquent l’utilité et les effets de chaque carte. Certaines sont plus subtiles à utiliser, et c’est là toute la difficulté du jeu.