MADiSON : votre séance photo la plus flippante sur Switch !

Tout commence de manière assez abrupte : vous incarnez Luca, jeune homme dont on ne sait finalement pas grand-chose, et lui-même n’en sait pas beaucoup plus : vous reprenez connaissance dans ce qui semble être votre maison, mais l’endroit semble dans un état lamentable, lugubre, et disons-le franchement : glauque ! Pour ajouter au tableau, vous entendez la voix de votre père qui vous hurle des horreurs à travers le mur… Il semble bien décidé à venir vous attraper et vous faire passer un sale quart d’heure… Mais il ses propos sont tellement violents et incohérents… Que cela ajoute à votre confusion et votre peur. Que faites-vous-là ? Pourquoi ne vous souvenez-vous de rien ? Une sombre exploration de votre maison commence…Vos pas sont hésitants, lourds, emprunts de confusion. Vous vous parlez beaucoup à vous-même, essayant de comprendre comment vous êtes arrivé là… Rien n’y fait. Vous vous faufilez à travers des couloirs étroits, des pièces sombres, des environnements qui semblent évoluer à chaque fois que vous y retournez. Pouah ! C’en est trop : le mieux est de tenter de fuir cet endroit oppressant en vous aidant des indices et objets que vous allez trouver sur place. Parmi ces objets justement, vous allez trouver un appareil photo Polaroïd qui va réagir étrangement quand vous prendrez certains éléments en photo.C’est LA mécanique de jeu la plus réussie assurément, celle qui risque fort de vous faire sursauter par moments ! Au déclenchement du flash, vous ne savez jamais ce qui va se passer… Ni ce qui va apparaître sur la photo que vous aurez entre les doigts. Des phénomènes étranges ont clairement pris possession de cette maison, entre sorcellerie et esprits malins…Nous n’en dirons pas plus ici concernant l’histoire pour éviter tout spoil et vous laisser rencontrer cette chère Madison par vous-même, mais vous avez compris l’idée, n’est-ce pas ?Parlons maintenant plutôt de l’expérience de jeu : l’ambiance générale est une réussite, vraiment pesante et va vous plonger directement dans l’angoisse : les éclairages jouent beaucoup avec vos nerfs, tandis que les sons et divers bruits viennent vous faire dresser les poils. Techniquement, le jeu n’est pas magnifique mais le rendu reste très correct. La progression de Luca est, on l’a dit, lente et hésitante, parfois larmoyante, ce qui ajoute encore à l’immersion. L’image est granuleuse, imparfaite, mais là encore cela ajoute au final un petit plus à l’immersion. Dernier point important : les manipulations sont (un peu) plus fastidieuses que dans un jeu classique. Exemple : pour ouvrir une porte, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton. Il faudra également l’ouvrir vous-même en utilisant le stick. Idem pour les tiroirs et autres placards. Ces manipulations, loin d’être un défaut, ajoutent encore un peu de stress et sont les bienvenues.L’histoire en elle-même ne révolutionne pas le genre et tourne autour de thèmes bien connus mais l’essentiel n’est pas là : elle très bien menée et donne toujours envie d’avancer pour en savoir plus.Surtout, Madison vous propose des énigmes à résoudre qui ne sont pas toujours simples. Certaines vous demanderont de vous creuser les méninges, voire même d’avoir un aide-mémoire à disposition. Certaines énigmes risque de vous bloquer un temps mais en général, le salut viendra de votre appareil photo à utiliser au bon endroit, au bon moment… Et c’est là que les jumpscares arriveront ! Petit bémol, le jeu vous propose un inventaire très limité en capacité et pas très pratique à utiliser. Pour le coup, cela n’apporte rien à l’immersion et va également vous obliger à déposer certains items dans un coffre en attendant de les récupérer plus tard, ce qui occasionne quelques allers-retours superflus. On aurait également apprécié des sous-titre un poil plus lisibles... En mode portable c'est limite-limite. Rien de bien grave non plus. Pour finir, un système de cassettes audio à récupérer au fil du jeu va vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive et à faire plus ample connaissance avec Madison !Inutile d’en dire plus : Madison a très bien rempli son office en ce qui nous concerne. Le jeu est glauque et angoissant à souhait, et certains passages nous ont bien fait sursauter ! C’est bien ce qu’on en attendait, après tout… La durée de vie est également bien suffisante, et Madison devrait vous en donner pour votre argent… Du moins si vous prenez la peine d’y jouer dans les bonnes conditions : éteignez bien les lumières, montez le son… Et allez donc déambuler dans ce monde terrifiant !