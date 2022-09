Test de Arcade Paradise : laver son linge au joystick

Leçon de vie

Du linge aux joysticks

De référence en référence

Vous descendez du bus, ce matin-là, juste en face de la laverie automatique de votre père. Au téléphone avec lui, il vous explique qu'il est temps de grandir et d'apprendre un peu la vie et le monde du travail. Vous comprenez, lui, à votre âge, avait déjà son premier boulot et était en passe d'acquérir sa première affaire ! Il vous passe le flambeau, en quelque sorte, même s'il est clair au ton de sa voix et à ses mots qu'il veut vous donner une leçon et vous empêcher de ne rien faire sur le canap' familial à jouer aux jeux vidéo. Rapidement, vous comprenez donc que vous allez devoir gérer la laverie, et surtout y effectuer les corvées : nettoyer les déchets laissés un peu partout mystérieusement pendant la nuit, remplir les machines de vêtements, les transférer dans les sèches linges avant de les rendre à leurs propriétaires, déboucher les toilettes et engranger de l'argent.Ce boulot vous ennuie. Rapidement, et via la messagerie du vieil ordinateur installé dans l'arrière boutique, votre sœur vous conseille d'aller vider les réservoirs des deux bornes d'arcade de l'arrière salle. Et là, c'est le jackpot ! Près de 300 dollars vous y attendent ! Vous sentez le filon, proposez à votre père de transformer la laverie en salle d'arcade. Votre père refuse, n'y voyant que futilité et manque à gagner. A vous de lui prouver le contraire, en utilisant tous les moyens détournés possibles et en lui mentant ouvertement.Heureusement, Arcade Paradise n'est pas un jeu narratif. Vous n'aurez pas besoin de trouver des stratégies pour cacher à votre père la reconversion partielle de sa laverie, le jeu s'en occupe pour vous. Car vous avez déjà bien des choses à faire : vous occuper du linge vous permet d'engranger l'argent nécessaire aux améliorations de l'arrière salle. Au programme : vous pouvez agrandir les lieux, acheter de nouvelles bornes, et les déplacer selon votre bon plaisir et un peu de stratégie. Rapidement, le jeu vous explique que l'emplacement de vos jeux sera déterminant pour générer du bénéfice : accoler un jeu avec beaucoup de succès à une borne qui fonctionne moins bien permettra à la seconde de gagner en popularité, par exemple. A vous les études de marché, vos papiers et crayons pour trouver les meilleurs emplacements.Mais ce n'est pas tout ! Arcade Paradise est très complet : jouer et réussir certains objectifs sur chaque borne augmente sa popularité, effectuer vos objectifs du jour vous permet de gagner des livres sterling qui sont la monnaie des améliorations spécifiques (plus grand sac poubelle, chaussures pour courir, etc)... Tout est contenu dans votre PDA, une tablette old school des années 90 sur laquelle vous pouvez gérer vos bornes et leur difficulté, vos objectifs, les paramètres, vos finances et jouer à Llama, une version avec un alpaga du fameux T-rex qui apparaît sur les navigateurs web lorsque vous êtes hors connexion.Arcade Paradise se prend très facilement en main : tout est affiché à l'écran. Votre PDA contient les boutons utilisés pour chaque borne. A l'écran s'affiche quel bouton utiliser pour déboucher les toilettes ou vider les machines. Tout en vue subjective, vous arpentez votre laverie avec le joystick gauche, bouger la caméra avec le droit. Ensuite... il n'y a qu'à suivre le guide, votre montre vous indiquant quoi faire quand. Le tout est ultra accessible et vraiment très intuitif.Arcade Paradise est une mise en abîme assez vertigineuse : vous gérez la laverie-arcade et pouvez (devez même) jouer aux bornes pour en améliorer la rentabilité, débloquer des objectifs quotidiens et juste... en profiter. En réalité, tout est estampillé arcade : le graphisme réaliste se dote de nombreux ajouts en pixel art, lorsque vous jetez les ordures, vous devez viser la cible, retirer les chewing gum coller se fait avec une jauge de force façon jeu de sport. S'il sera probablement difficile de voir toutes les références cachées un peu partout, vous retrouverez tout de même les plus importantes au sein même des bornes d'arcade à votre disposition.Ainsi, vous aurez plusieurs jeux de réflexion ; un GTA-Pacman-like où vous conduisez une voiture, récupérer des billets et éviter les flics en cas de collision ; un jeu de shoot zombie ; un Spelunky like où vous devrez creuser le plus profond possible sans vous prendre de cailloux sur la tronche ; un Candy-crush like sur fond d'aventure ; un Trackmania like dans une borne avec fauteuil et volant. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un échantillon de ce que vous pourrez débloquer et acheter au fil du jeu.Après quelques heures de jeu, force est de constater que la laverie finit par se gérer seule, ou pas du tout, puisque l'argent récolté aux bornes est amplement suffisant et se fait tout seul sans votre aide. Vous pouvez alors passer le reste de votre temps à tenter de faire les meilleurs scores sur les bornes. Votre montre bracelet se rappellera cependant à vous de façon fréquente : c'est elle qui vous alerte que les WC sont bouchés, que la machine est terminée ou que vous avez un message de votre paternel. C'est aussi elle qui vous donne l'heure : hors de question de passer toute la nuit sur les bornes... Encore que...Difficile de dire s'il s'agit d'un point négatif mais le temps se bloque passé 2h du matin. C'est amplement suffisant, direz-vous, et vous avez raison. La laverie (et donc la salle d'arcade) ferme ses portes à 23h. Passé cet horaire, vous n'aurez plus de panières de linge à vous occuper, mais vous pouvez continuer à vider les machines, faire le linge et jouer. Passé 2h du mat', tout se bloque... sauf si vous êtes déjà en train de jouer. Si vous êtes installé à une borne d'arcade, le temps s'arrête, mais vous pouvez continuer à jouer autant que vous le souhaitez, plusieurs heures réelles même. Cependant, lorsque vous sortez de votre borne, vous ne pourrez rien faire à part regagner l'arrêt de bus pour rentrer dormir. Un mal pour un bien puisqu'à partir de cette heure vous n'êtes plus dérangé par votre montre, ni par personne.