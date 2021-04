News Ys IX: Monstrum Nox (Switch)

NIS America vient d'annoncer les dates de sorties occidentales du jeu Ys IX: Monstrum Nox sur Nintendo Switch. Ce sera le 6 juillet pour le continent nord américain et le 9 juillet 2021 pour l'Europe !

Adol embarque dans une toute nouvelle aventure qui se déroule dans la ville pénitentiaire de Balduq, où la réalité se mélange à ses rêves. Rejoignez le aux côtés des Monstrums pour faire face aux créatures de la nuit et ainsi lever le voile sur la malédiction qui les entoure.

Voici le scénario :



Des protecteurs redoutés : incarnez l’un des six célèbres Monstrums, chacun doté d'un don unique qui lui confère des capacités telles que l'escalade de murs abrupts ou la détection d'objets cachés pour protéger la ville des créatures de l'ombre.

Le jeu YS IX: Monstrum Nox sur PS4 ou Switch avec son mini artbook « Monstrum Memoirs », la bande-son « Melodies of the Macabre » sur CD et en téléchargement pour la version Switch. Enfin, une jaquette réversible. En voici le lien Amazon et Fnac