News Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch)

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - battle footage 05/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le site japonais de Xenoblade Chronicles Definitive Edition a publié quelques vidéos de gameplay de combat ce week end que nos confrères de Nintendo Everything ont compilé de façon bien pratique en une seule vidéo :Les fan du titre pourront remarquer que le gameplay du titre n'a apparemment pas changé, mais on ne fera pas le même constat (et fort heureusement) sur la technique de cette Definitive Edition.Nintendo a d'ailleurstagé de nombreux screenshots du jeu, et il n'aura pas longtemps avant de voir des comparaisons fleurir sur Twitter. On vous en partage donc certaines particulièrement éloquentes :Rendez-vous sur le compte Twitter de rage38682512 si vous voulez voir l'ensemble des comparaisons qu'il a réalisé.Xenoblade Chronicles Defintiive Edition sortira ce 29 mai 2020, en version physique, dématérialisée et collector