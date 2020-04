News XCOM 2 (Switch)

Are you new to #XCOM2? Got a friend looking to pick up the XCOM 2 Collection on #NintendoSwitch? Watch this video for everything you need to know about XCOM 2 on Nintendo Switch. @NintendoAmerica



Enlist in XCOM and help us destroy this mad brute when XCOM 2 Collection launches May 29 on #NintendoSwitch.



Le succès de la Switch ne cesse d'encourager les éditeurs à ressortir leurs anciens succès sur Switch. Et 2K avait profité du dernier Direct pour annoncer l'arrivée de trois de ses licences pharesSwitch, avec Borderland, Bioshock et la saga qui nous intéresse aujourd'hui Xcom.Même si on aurait aimé l'arrivée d'une compilation réunissant les deux depuis le reboot de la série, il faudra se contenter du dernier opus en date et de ses DLC dans la XCOM 2 Collection qui sortira le 29 mai 2020. L'éditeur a d'ailleurs publié un nouveau trailer cette semaine pour "tout savoir sur Xcom 2 sur Switch" :