News XCOM 2 (Switch)

Le temps de digérer les longues phases de téléchargement qui occupent trois de nos rédacteurs pour pouvoir se faire un avis sur XCOM 2, Borderlands et BioShock (il va falloir clairement investir dans une nouvelle carte micro-SD de grande capacité si vous comptiez acquérir les trois titres ainsi que Minecraft Dungeons sorti lui-aussi hier ainsi que Xenoblade Chronicles Definitive Edition, une fin de semaine folle pour la Switch, difficile pour les petites productions indépendantes d'être assez visibles avec ces mastodontes), nous allons revenir sur ce titre culte XCOM 2, suite d'une édition culte des années 90 sur laquelle votre serviteur avait passé des heures à jouer sur son PC d'époque. Une franchise née en 1994, abandonnée en 2001 et ressuscitée en 2012.



C'est l'équipe de Virtuos qui s'est chargé de ce portage d'XCOM 2 sur Switch et on se doute que le boulot n'a pas été facile, puisque le titre n'avait jamais eu le droit à un portage sur la génération de consoles précédentes, PS4 et Xbox 360, qui aurait permis de prémâcher le travail d'adaptation. Une gageur technique sur le papier donc pour arriver à glisser ce titre sur notre console, en particulier en mode nomade, il a fallu effectuer quelques optimisations et choix techniques mais au final, on obtient bien le titre XCOM 2 Collection, avec son jeu de base et ses quatre packs téléchargeables (Guerrier de la résistance, Enfants de l'anarchie, Chasseurs d'extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen) et l'extension War of the Chosen. Bref un beau bébé qui nécessitera un téléchargement de 24,3 Go, de quoi mettre à mal certaines connexions pas franchement au top côté débit. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir jouer à un hit absolu.



XCOM 2 Collection - Launch Trailer - Nintendo Switch 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Un peu à la manière des visiteurs de V, les aliens sont parmi nous et nous promettent une collaboration qui annonce un avenir radieux. Ce qui est loin d'être la vérité et votre faction va devoir déjouer les ruses de ces perfides aliens afin de sauver l'humanité en danger d'extinction.

Le directeur créatif Jake Solomon s'est entretenu avec Nintendo Life et a évoqué notamment le laps de temps important entre le premier épisode des années 90 et le second arrivé bien plus tard, ce qui peut être étonnant quand en général les éditeurs sont prompts à nous abreuver d'une suite rapide dès le moindre succès d'un titre.





Les suites ne peuvent pas être faites simplement parce que le jeu précédent a été un succès, explique Solomon. Ils doivent gagner leur droit d’exister avec de nouvelles fonctionnalités convaincantes, de nouvelles histoires, de nouvelles expériences.





En effet, il n'est jamais facile de trouver l'équilibre qui continuera à séduire les fans de la première heure et à séduire les nouveaux joueurs. Comment se renouveler, qu'apporter de plus à un titre ayant une belle maturité ? On l'a vu avec l'architecte de Mario Kart 8 qui a l'époque de sa sortie ne voyait pas trop ce qu'il pourrait à nouveau apporter de plus à la franchise. Même son de cloche du côté de F-Zero et de Super Smash Bros : un portage sur une nouvelle génération de console, quelques réglages et ajouts, mais quid de véritables nouveautés possibles ?





C’est une chose très délicate, admet Solomon lorsque nous demandons comment l’équipe pourrait parvenir à satisfaire les nouveaux supporters comme les anciens, en particulier lorsqu’une franchise existante est transférée sur de nouvelles plateformes. Tout ce que vous pouvez faire est de jouer au jeu que vous faites autant que vous le pouvez et de vous mettre à la place de vos joueurs potentiels. Est-ce assez différent? Avons-nous perdu quelque chose de notre jeu précédent? Est-ce que cela va toujours être bien accueillant aux niveau des nouveaux joueurs?





Invariablement, vos idées initiales sont fausses, ajoute-t-il. Il vous suffit donc de continuer à y travailler, d’itérer sur les concepts de base jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose de spécial.

Même si XCOM est un jeu de stratégie au tour par tour tactique en équipe, XCOM s'est fait remarquer par sa capacité à inviter les joueurs à raconter leurs propres histoires.





Notre objectif était de faire quelque chose de plus grand, de plus profond et de mieux permettre aux joueurs de raconter leurs propres histoires de triomphe, mais aussi de chagrin, dans le monde de XCOM, insiste Solomon, avec un appui important de la communauté très active autour de la franchise.

Solomon ne le cache pas, XCOM 2 et son extension War of the Chosen ont été conçus "en tenant compte des commentaires de la communauté".



L'une des leçons que j'ai apprises de l'XCOM d'origine était le pouvoir des joueurs de raconter leurs propres histoires, explique-t-il. Cela peut être aussi simple que de créer ou de personnaliser un soldat qui finit par sauver le monde ou finit par être victime d'une mission durement combattue. Cette histoire est la vôtre, il n'y a pas d'autre histoire comme elle, et pouvoir participer à ces histoires et les vivre en tant que joueur est l'une des choses les plus puissantes que les jeux peuvent nous proposer. Se lancer dans une suite n'est pas simple car si l'équipe s'est faite sa propre opinion en passant de longs mois ou années à développer le nouveau titre, dès le lancement du jeu, vous allez voir déferler sur les réseaux les millions d'opinions de joueurs commentant chacune des dernières fonctionnalités.





C’est la nature même de notre travail, dit-il. Si nous demandons aux gens de dépenser leur argent durement gagné pour nos jeux, nous devons accueillir ces attentes et les dépasser. Il est juste que nous invitions les attentes de notre communauté. Cela signifie simplement que les gens sont investis dans ce que nous faisons.





C’est très gratifiant de voir comment les gens interprètent le jeu, même s’ils n’aiment pas certaines fonctionnalités, ou qu’ils aiment certaines fonctionnalités que je ne pensais pas très bien. Une fois qu’ils possèdent le jeu, je considère que leurs opinions sont aussi valables que les miennes.

The First 19 Minutes of XCOM 2 Collection Gameplay on Nintendo Switch 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

XCOM 2 étant sorti depuis quelques temps désormais sur les autres plateformes, qu'est-ce que Salomon modifierait désormais avec le recul à son titre ?





Je ne suis jamais satisfait d’un jeu, je ne crois jamais pouvoir le terminer, et je pourrais probablement changer un million de choses si j’avais un temps illimité. Mais pour être honnête, ce XCOM 2 a été livré dans un état de très bonne qualité. C’est un jeu que la communauté aime , et il est si grand que je ne suis pas sûr que nous pourrions ajouter autre chose qui améliorerait l’expérience, nous aurions plutôt le risque de l'alourdir. Chaque jeu que je conçois a tendance à changer assez radicalement au cours du développement, poursuit-il. À un moment donné, vous pouviez piloter votre hélicoptère géant, volant en temps réel pour éviter des patrouilles d'avions ennemis. Mais comme beaucoup d’idées, cela a été supprimé pour nous focaliser sur ce qui fonctionnait vraiment au niveau de l'expérience et le plaisir du gameplay.

Même s'il n'évoque pas les choix stratégiques dictant sur quelles plateformes les demandes de ports sont gérées, il redit que chaque port est examiné au cas par cas, de manière à conserver le potentiel du titre intact. D'où cette version Switch tardive certes, le temps de voir la faisabilité technique avec les dernières mises à jour des moteurs graphiques, mais dont l'attrait de la mobilité en faisait une plateforme très intéressante, d'autant plus qu'il est personnellement fan de la console Switch.





La version Switch de XCOM 2 est toujours le XCOM que vous connaissez et aimez. Cette version offre aux joueurs une énorme flexibilité qu’ils n’ont jamais eue auparavant avec XCOM. Vous n’aurez plus à vous soucier de terminer une bataille avant d’abandonner le téléviseur. Cette série a été un travail passionné pour des centaines de personnes. Dans les coulisses, nous avons passé d’innombrables heures, des disputes, des rires et du travail, du travail, du travail pour créer XCOM, et, bien sûr, c’est un privilège de le faire et enfin de l’amener sur l’une de mes plateformes préférées personnelles, la Nintendo Switch.



XCOM 2 Switch VS PC Graphics Comparison 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Jack Solomon est un passionné et un gamer, qui n'a pas pris ombrage d'avoir été une inspiration très proche de Mario et The lapins Crétins : Kingdom Battle, un titre dont il a apprécié le gameplay et certaines innovations, et qu'il a trouvé parfait pour pouvoir jouer avec sa fille aînée, l'univers d'XCOM étant encore trop mature pour son âge. Dommage qu'il n'est pas réussi à concrétiser son envie de réaliser une quatrième faction au sein de War of the Chosen, avec des personnages de Nintendo, comme il l'évoquait en 2017 auprès de Pixels . Mais d'un autre côté, les premières idées sont rarement les bonnes et les deux univers auraient eu beaucoup de mal à cohabiter. Mais on se doute que c'est à cette époque que les discussions ont dû commencer pour lancer le portage du jeu sur Switch.Si vous voulez découvrir un peu mieux ce monsieur Solomon, nous vous renvoyons sur une présentation de qualité réalisée en 2017 par Game One.



Portrait - Jake Solomon, designer de XCOM 2 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En attendant un test complet de ce titre dont nous prendrons tout le temps nécessaire pour en savourer les qualités techniques et de gameplay (vous comprendrez aisément que vous ne trouverez pas le test dans nos colonnes dans les 72 prochaines heures au regard de la densité du jeu à inspecter, du temps nécessaire pour remplir chacune des missions et la prise en compte des temps de chargement toujours un peu long avant de pouvoir se lancer dans l'arène), mais d'ici là, n'hésitez pas à partager sur notre forum et sur notre Discord vos impressions, vos astuces autour de ce jeu, de manière à animer un salon dédié pour un titre qui le mérite largement.





XCOM 2 Collection est disponible depuis le 29 mai 2020 sur votre Switch.