News WRC 9 (Switch)

This September, we'll take you to the rugged coastline and wild lands of Rally New Zealand!#WRC9 will release on September 3 on Xbox One, PlayStation 4, Epic Games Store, and at a later date on next-gen consoles and Nintendo Switch.https://t.co/CucbUWGO1W — WRC The Official Game (@WRCTheGame) April 30, 2020

NACON et son studio de développement KT Racing ont dévoilé la première vidéo de gameplay de WRC 9, adaptation officielle en jeu vidéo du FIA World Rally Championship,. Si le titre est attendu pour le 3 septembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Epic Games Store pour PC, le jeu sortira aussi PlayStation®5, Xbox One Series X et bien sûr Nintendo Switch même si l'éditeur ne donne pas plus de précision pour le moment.Cette vidéo de gameplay nous donne un aperçu du travail réalisé par KT Racing pour recréer le rallye de Nouvelle-Zélande qui,fera aussi son retour dans le calendrier du FIA World Rally Championship. C’est l’un des trois nouveaux rallyes de la saison, avec ceux du Kenya et du Japon.Ce nouvel épisode de WRC proposera un mode carrière enrichi et des améliorations techniques, et inclura tous les contenus officiels de l’année. Les fans de rallye n'ont donc plus qu'à attendre la date de sortie sur Switch.