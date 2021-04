News WRC 10 (Switch)

WRC 10 | Announcement Trailer 14/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous est pris pour les fans de sport automobile : WRC 10 vient d'être annoncé par Nacon et KT Racing, et le jeu sortira sur Nintendo Switch.On ignore encore quelle sera la date de sortie de ce nouvel opus, mais il célèbrera les 50 ans du championnat du monde des rallyes dont il est le jeu officiel. A cette occasion, le studio nous proposera de participer aux moments les plus intenses de la WRC depuis 1973 jusqu'à nos jours, avec un mode Histoire qui nous permettra de prendre part à 19 événements historiques.Ces événements historiques nous mettront face à des conditions spécifiques, telles que des conditions de route ou, tout simplement, des conditions météo.Jeu WRC oblige, on retrouvera du contenu inédit dans la thématique, comme de nouvelles courses en Estonie, Croatie, Belgique et Argentine, l'ensemble des 51 écuries officielles de la saison 2021, et de nouvelles voitures de légende, mode Histoire oblige.Le studio a aussi beaucoup travaillé pour nous permettre de bénéficier d'un mode Carrière encore amélioré dans lequel on pourra même personnaliser entièrement notre équipe et ajouter nos couleurs aux voitures de course.Voici la bande-annonce de l'arrivée de WRC 10, sur toutes les machines du moment, dont la Switch :