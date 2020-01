News Wargroove (Switch)

Wargroove: Double Trouble - DLC Launch Trailer 01/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Double Trouble, voilà le titre de cette extension qui viendra gonfler le contenu déjà très chargé du jeu de stratégie de Chucklefish. Au programme : une nouvelle campagne qui sera jouable en local comme en ligne et du contenu annexe pour enrichir les autres modes de jeux.Les joueurs pourront retrouver dès le 6 février les Brigands, un groupe composé des jumeaux fauteurs de trouble Orla et Errol, du puissant Wulfar et de Vesper la maléfique. On pourra ainsi suivre leurs aventures alors qu'ils doivent dévaliser des réserves d'or pour réunir la rançon demandée après un kidnapping bien inattendu...Ce sera également l'occasion de découvrir deux nouvelles unités avec le fusilier et le voleur, mais aussi de s'essayer à de nouvelles missions arcade ou à de nouvelles cartes en ligne dans le mode Partie rapide. Enfin, le tout nouveau thème volcanique sera également proposé aux joueurs.Le contenu de ce DLC totalement gratuit est résumé dans cette vidéo :Source : Twitter