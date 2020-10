News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Pikmin 3 Deluxe - Qui sont les Pikmin ? (Nintendo Switch) 10/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 3 Deluxe approche, et Nintendo ne voudrait surtout pas qu'on oublie ce titre au milieu des Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart Live: Home Circuit et autre Hyrule Warriors: l'ère du fléau ! Eh oui, la fin d'année sera somme toute assez chargée !Mais Pikmin reste Pikmin : un superbe jeu de stratégie dans lequel vous prenez le contrôle de petites créatures qui vous aideront à rentrer chez vous, alors que vous vous êtes écrasé sur une planète plutôt hostile, mais aux richesses insoupçonnées !Voici cette nouvelle vidéo :La vidéo nous présente plusieurs informations concernant les Pikmin :- Ce sont nos alliés dévoués- Ce sont nos gardes du corps- Chaque type de Pikmin a ses caractéristiquesPikmin 3 nous proposera d'exploiter 5 types de Pikmin :- Pikmin rouges : ils adorent le feu- Pikmin bleus : ils adorent l'eau- Pikmin jaunes : ils adorent l'électricité- Pikmin ailés : ils volent- Pikmin roc : il aiment briser le verre et la glaceEn exploitant au mieux les aptitudes des Pikmin, plus rien ne pourra vous résister. Il nous tarde de pouvoir découvrir ce jeu en détail, mais sa sortie est encore loin : rendez-vous le 30 octobre sur Nintendo Switch, avec on vous le rappelle des bonus de pré-commande si vous réservez le jeu chez votre revendeur préféré.