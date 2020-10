News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Découverte : Pokémon Couronneige (Switch) 23/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce vendredi 23 octobre n'est pas une date anodine : pour les fans de Pokémon, c'est la date de sortie de la seconde extension Pokémon Epée et Bouclier : Les terres enneigées de la Couronne, que RYoGA nous propose de découvrir dans une nouvelle séquence de découverte dont il a le secret :La seconde partie du DLC Pass d'extension de Pokémon Epée et Bouclier, qu'on vous a largement détaillé dans cette news suite à la diffusion d'une vidéo officielle sur la chaine de The Pokémon Company, a été mise en ligne par Nintendo ce vendredi 23 octobre 2020.RYoGA a donc chaussé ses plus belles bottes pour partir à la découverte des terres enneigées de la Couronne, l'occasion pour notre fan de Pokémon de retourner à Brasswick, qui permet de se rendre ensuite à Couronneige, une nouvelle ile que vous allez arpenter en long, en large et en travers dans cette nouvelle vidéo de 23 minutes !On ne manquera pas de vous proposer de découvrir le contenu de cette seconde partie du Pass d'extension très bientôt sur PN, le temps d'y jouer quand même un peu puis de retrouver nos esprits, non sans vous rappeler dès à présent que vous pourrez trouver, dans le commerce, une édition "GOTY" qui n'est pas vendue à un prix GOTY mais au prix max du jeu + son DLC, à savoir 89,99 € (prix public généralement constaté) !