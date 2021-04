News Nintendo Switch (Switch)

Un marché en pleine forme

Top 10 des ventes de jeux vidéo (USA, mars 2021)

Mario Kart 8 est le jeu de course le plus vendu aux USA

Chaque mois, le NPD Group diffuse quelques informations sur la performance commerciale des acteurs du jeu vidéo, avec le chiffre d'affaires des ventes de consoles, de jeux vidéos et d'accessoires sur le territoire américain. Et le secteur du jeu vidéo affiche une santé insolente, forte du succès de la Switch et de la sortie de nouvelles consoles chez les concurrents. Le mois de mars 2021, en tout cas, n'est pas une exception !Avec 5,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du secteur est en net progression : +18% par rapport à mars 2020. Le 1e trimestre 2021 étant clos, le NPD rappelle que le revenu global a été sur 3 mois de 14,9 milliards de dollars, soit 30% de plus que l'an dernier.Mat Piscatella, analyste au NPD Group, a diffusé sur son compte Twitter pas mal d'informations concernant la performance du secteur du jeu vidéo Outre-Atlantique, indiquant notamment que les ventes de hardware ont progressé de 47% en mars 2021 par rapport à mars 2020, à 680 millions de dollars, le plus haut jamais atteint depuis mars 2008 où le segment avait atteint 552 millions de dollars. La PS5 est la console qui rapporte le plus de chiffre d'affaire, mais la Switch reste la console qui se vend le mieux en nombre d'unités.Voici le top 10 des ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis pour le mois de mars 2021 :01- Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)02- Monster Hunter Rise (Capcom)03- Outriders (Square Enix)04- Super Mario 3D World (Nintendo)05- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony)06- Mario Kart 8 (Nintendo)07- Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft)08- Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)09- Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)10- MinecraftNotez que l'on retrouve encore 4 jeux édités par Nintendo dans le top 20 : SSBU, Pokémon Epée/Bouclier, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Party comptent encore de nouveaux clients en mars 2021 !Saluons ce moi-ci la belle performance de Capcom, qui s'impose en première position du classement Switch, toutes les autres places du classement sont des jeux Nintendo, en témoigne ce classement communiqué par le NPD Group via Twitter (précisons que ce classement n'inclut pas les ventes en téléchargement sur l'eShop de Nintendo) :Ca y est, Mario Kart 8 a atteint un nouveau record : c'est le jeu de course le plus vendu sur le marché américain, selon le NPD Group. On ignore si cela concerne la version Wii U et la version Switch, ou si c'est seulement la version Switch qui est prise en compte.Cette situation est rendue possible par l'incroyable succès du jeu, qui était en mars 2021 encore le 6e jeu le plus vendu de la console.Source : Twitter