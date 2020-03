C'est parti pour le top de la semaine 9 de l'année 2020, une semaine qui ne voit la présence d'aucune nouveauté. Les joueurs Switch ont d'ailleurs dit au revoir à la remise en forme, et Ring Fit Adventure cède sa place à New Super Mario Bros. U Deluxe.Le top général n'est cette fois-ci pas entièrement dominé par la console de Nintendo puisqu'un jeu PS4 se glisse en quatrième position qui est une autre valeur sûre des ventes françaises : FIFA 20. En dernière position, on retrouve un jeu Switch que l'on ne voyait plus ces derniers temps : Minecraft.Côté 3DS, l'intérêt des joueurs pour Animal Crossing ne semble pas s'être calmé puisque New Leaf est toujours en tête. Super Mario 3D Land reste présent tandis que Luigi's Mansion 2 vient chasser Pokémon Ultra Soleil.