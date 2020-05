News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Alors que la conférence devait initialement se tenir à Addis-Abeba, en Éthiopie, il a fallu gérer avec le Covid-19 pour effectuer l’ensemble des interventions en ligne. La conférence sur la vision par ordinateur et la reconnaissance des formes (CVPR) aura lieu le mois prochain et sera partiellement ou entièrement numérique, tandis que le CILM, l'une des plus grandes conférences annuelles au monde sur la recherche sur l'IA, se tiendra entièrement en ligne en juillet.





Parmi les interventions durant ICLR, l’une était intéressante car elle évoquait le jeu phare du moment sur Nintendo Switch, Animal Crossing New Horizons. Pour être plus précis, un chercheur a a annoncé son intention d'organiser le tout premier atelier sur l'IA à l'intérieur du jeu Animal Crossing en juillet prochain. Josh Eisenberg a ainsi déclaré auprès de VentureBeat que plus de 200 personnes s'étaient déjà inscrites pour assister à cet événement d'une journée. Animal Crossing : New Horizons a été lancé le 20 mars et est maintenant le jeu le plus vendu aux États-Unis et le troisième meilleur lancement de tous les jeux de l'histoire de Nintendo, ce qui en fait un produit très intéressant quand on recherche actuellement des options pour créer des liens sociaux.

Je parlais à ma fiancée des interactions sociales et de la quarantaine, et certaines de nos interactions les plus profondes avec d'autres personnes au cours des deux derniers mois se sont faites par le biais de jeux vidéo, en particulier avec nos amis d'Animal Crossing. J'ai donc voulu appliquer cela à mon travail et à la recherche pour voir si nous pouvons combiner un atelier de type universitaire avec les interactions sociales d'Animal Crossing, a déclaré M. Eisenberg.





En exemple, chacune des 680 communications a été présentée par les auteurs via un exposé préenregistré de 5 ou 15 minutes, chaque vidéo était accompagnée de recommandations pour des articles similaires, ce qui, selon un participant, devrait devenir la norme pour toutes les conférences de recherche sur l'IA. L’ICLR, en passant entièrement en version numérique a connu un joli succès, en doublant le nombre de ses participants, passant de 2 700 en 2019 à 5 600 personnes de près de 90 pays. Il y a eu plus de 1 400 intervenants et un million de pages vues, et les vidéos ont été visionnées plus de 100 000 fois, a écrit la présidente générale du comité organisateur, Sasha Rush, dans un tweet.





Concrètement, que va-t-il se passer en juillet ?

Les orateurs invités à l'atelier Animal Crossing présenteront leurs travaux sur une île d'Animal Crossing, les participants recevront un Dodo code spécial pour éviter l’arrivée d’autres personnes. 5 personnes à chaque fois pourront se réunir surs des îles ayant des thèmes d’intérêt choisis par les participants. Si l’on part sur 200 personnes inscrits à ces ateliers, cela nous donne une cinquantaine d’îles à créer, soit un joli petit défi à mettre en place d’ici la réalisation concrète de ces ateliers.

Zoom, Twitch, Google Meet ou d’autres services seront utilisés pour fournir le son aux orateurs, ainsi qu'un moyen pour les gens de regarder les présentations à l'intérieur d'Animal Crossing, qu'ils aient ou non le jeu.





Une possible complication : la pénurie de Nintendo Switch avec le Covid-19

Selon M. Eisenberg, l'atelier Animal Crossing AI (ACAI) est conçu pour être accessible aux personnes qui ne participent pas habituellement aux conférences et se veut aussi amusant qu'éducatif.





L'attrait de ces conférences est de permettre la mise en réseau et les interactions sociales fortuites, pas d’apprentissage pur et dur. Par exemple, une présentation de 20 minutes ne vous apprendra pas tout sur un article sur l'IA auquel une personne a consacré une année de sa vie... ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas là pour retourner à l'école, vous êtes là pour rencontrer des gens et pour parler et partager des idées de manière sociale, donc je pense que l'aspect social de ces choses est le plus important, a-t-il déclaré.

L'atelier d'IA d'Animal Crossing est organisé par une seule personne et peut montrer à quoi peuvent ressembler les conférences d'IA en ligne, et même d'autres communautés de recherche scientifique. Le format des conférences de recherche en ligne est important car le travail des communautés scientifiques dans le domaine de l'apprentissage de l’IA et dans des domaines comme la santé et les sciences de la vie peut influencer les idées et les méthodes qui seront retenues. Ce que la CIRL et l'ACAI ont en commun, c'est qu'elles reflètent un besoin collectif de se connecter et d'apprendre.





On tentera de suivre cette expérimentation autour d’Animal Crossing New Horizons. Le jeu, après avoir servi de support de contestations politiques dans certains pays, s’ouvre désormais à l’organisation de mini-séminaires en ligne. Pas sûr que Nintendo avait envisagé ce type d’usage lors de la création de son jeu. On imagine ce que pourrait donner des petits cours de soutien au niveau scolaire en se rendant sur une petite île via un Dodo Code : un petit cours sur les fractions et on se fait une récréation ensuite pour chasser des fossiles ou ramasser des insectes. Tiens, on va suggérer cette option à notre ministre, cela va peut-être remotiver certains élèves ?





On s'amusera de voir qu'un calcul des coûts a été fait pour comparer le coût de la conférence via le système numérique par rapport à un déplacement physique : si l'on prend comme base 60 dollars pour Animal Crossing : New Horizons et 299 dollars pour une Nintendo Switch ( de base pas la lite, qui reste utilisable mais coûte encore moins cher), cela revient à 100 dollars de moins que le prix du billet physique à la conférence, auquel il faut ajouter le prix du billet d'avions jusqu'en Ethiopie, le prix de l'hébergement et des repas (en tout 2 000 dollars).Austin Parker a organisé l'atelier Deserted Island DevOps, un événement similaire qui a eu lieu au sein d'Animal Crossing jeudi dernier et a attiré des milliers de téléspectateurs sur Twitch. Il a dit à VentureBeat que former une communauté pour faire des choses comme organiser des conversations par petits noyaux était facile, mais que des tâches comme trouver des modérateurs dans une communauté extrêmement ouverte était un défi.