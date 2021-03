ICYMI: Last year we labeled all of the identifiable elements on the Donkey Kong Island model for Super Nintendo World. It's not guaranteed that all of this will make it into the final park, but yes, those are Rambi and Ellie animatronics!https://t.co/Ot8iwp7Erk https://t.co/cxgbtRDYCI pic.twitter.com/xDk58ShkcR — DK Vine (@dkvine) March 15, 2021

Universal Japan's #SuperNintendoWorld mobile app was datamined and several Donkey Kong related stickers were found, all but confirming the existence of the rumored DK expansion. Nintendo EPD has big plans for DK, and if you can't hear them coming, you haven't been listening... pic.twitter.com/4bklc64ITi — Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) December 20, 2020

Au départ prévue pour le 4 février dernier, l'ouverture du parc Super Nintendo World basé à Osaka s'est vue reportée pour le 18 mars dû à l'état d'urgence donné au Japon ce moment-là à cause d'une remontée des cas liés au COVID-19.C'est donc aujourd'hui que le parc ouvre ses portes au grand public, mais quelques personnes venues du monde entier ont eu le privilège de le visiter avant tout le monde. Certaines d'entre elles ont fait la découverte d'une porte au design "très DKC" située au nord du parc.Si Nintendo ni Universal n'ont rien communiqué officiellement sur l'existence d'une zone dédiée à Donkey Kong, des concept-arts ont fuité en 2019 et 2020, montrant une maquette sur à quoi pourrait ressembler la zone DK pour l'un et l'existence de stickers tirés de l'application mobile à utiliser dans le parc pour l'autre.Source : VGC