Une stabilité rare avec la mise à jour système 17.0.0 de la Switch

La Nintendo Switch a récemment aujourd'hui une mise à jour majeure dans les chiffres tout du moins, la propulsant à la version 17.0.0. Cette dernière version, bien que discrète sur les nouveautés qu'elle apporte, promet d'améliorer la stabilité générale du système, assurant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et sans accroc.La mise à jour a été déployée automatiquement, donc si votre console est connectée à Internet, vous devriez déjà avoir reçu une notification vous invitant à installer cette dernière version via un redémarrage de la console.Comme toujours, Nintendo reste assez évasif sur les détails spécifiques des améliorations apportées, se contentant de mentionner des "améliorations de la stabilité générale du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur".Bien que les détails soient donc minces, la communauté a toujours l'œil ouvert pour tout changement ou amélioration notable qui pourrait être découvert. Si une info originale nous parvient sur cette mise à jour, on ne manquera pas d'en parler dans nos colonnes. Pour l'beure, il semblerait que la seule chose remarquée par la communauté, selon NintendoLife , soit une mise à jour des "bad words" dans plusieurs langues.Pour l'instant, on se contentera de vous inviter à mettre à jour votre Switch, pour bénéficier des dernières améliorations et corrections de bugs, et ainsi continuer à profiter de vos jeux préférés sur la machine.Source : site officiel américain