Pikmin Bloom fête Halloween jusqu'à la fin du mois !

Depuis le 6 octobre jusqu'au soir du 31, Pikmin Bloom se met aux couleurs d’Halloween. Ainsi, les Pikmin déco Citrouille font leur retour mais vous pourrez cette fois-ci découvrir les Pikmin déco Friandise d’Halloween.





L'évènement vous invite à détruire des champignons ou accomplir différentes mission qui vont vous permettre de collecter des bonbons. Ces même bonbons vous permettrons au fur et à mesure de votre progression de débloquer des tenues Mii d’Halloween.



Bien entendu, la boutique du jeu proposera elle aussi des éléments de tenues, des nouveaux mais aussi ceux de l'année dernière, au cas où vous les auriez loupés. Prêt à revêtir votre smoking ou la robe de sorcière ? Bien entendu, la boutique du jeu proposera elle aussi des éléments de tenues, des nouveaux mais aussi ceux de l'année dernière, au cas où vous les auriez loupés. Prêt à revêtir votre smoking ou la robe de sorcière ?





Pour vous aider un peu dans notre aventure, voici la liste de tous les défis :

Étape 1

1.1 Effectuer 1 000 pas

2.1 Planter 700 fleurs

3.1 Récupérer 100 pétales

4.1 Planter 1 500 fleurs

4.2 Détruire 2 champignons





Étape 2

1.1 Effectuer 2 000 pas

2.1 Planter 500 gentianes

2.2 Détruire 2 champignons

3.1 Planter 2 000 fleurs

3.2 Détruire 3 champignons

4.1 Planter 1 500 gentianes

4.2 Détruire 4 champignons





Étape 3

1.1 Récupérer 150 pétales

2.1 Planter 1 800 cosmos rouges

2.2 Détruire 3 champignons

3.1 Planter 1 800 cosmos jaunes

3.2 Détruire 4 champignons

4.1 Effectuer 3 000 pas

4.2 Planter 1 800 cosmos blancs

4.3 Détruire 4 champignons





Étape 4

1.1 Récupérer 200 pétales

1.2 Détruire 3 champignons

2.1 Planter 2 500 gentianes rouges

2.2 Détruire 3 champignons

3.1 Effectuer 3 000 pas

3.2 Planter 2 500 gentianes blanches

3.3 Détruire 4 champignons

4.1 Planter 2 000 cosmos

4.2 Planter 2 500 gentianes bleues

4.3 Détruire 5 champignons



En plus de proposer un nouveau pass évènement, les champignons d’Halloween qui apparaitront durant l'évènement vous offriront des boites mystères lorsque vous les détruirez. Celles-ci peuvent contenir des pousses pour les Pikmin déco citrouille, des bonbons et quelques autres petites surprises.





Enfin, à partir du week-end prochain, et ce, chaque week-end d'octobre, vous pourrez rencontrer des champignons géants bien plus difficiles à détruire ! Les boites mystères obtenues en détruisant ces champignons géants offrent plus de bonbons mais aussi des cartes postales aux couleurs d'Halloween. Alors, prêts à explorer votre quartier ?